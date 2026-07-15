2027ರ ಏಕದಿನ, 2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ!
ರೋಚಕತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ- ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ- ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
Published : July 15, 2026 at 7:40 PM IST
ಈಡನ್ಬರ್ಗ್(ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್): 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು, ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ 7' ಹಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕದನ: 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
The ICC has announced an exciting revamped format for the Men’s @cricketworldcup 2027 edition in South Africa, Zimbabwe and Namibia 🏆— ICC (@ICC) July 15, 2026
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ಮೊದಲ ಹಂತ- ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 14 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ (30 ಪಂದ್ಯಗಳು)
ಇಲ್ಲಿರುವ 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 6 ರಂತೆ 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೂಪರ್-7 ಹಂತ ತಲುಪಲಿವೆ. ತಲಾ 3 ರಂತೆ 6 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಸೂಪರ್- 7 ಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 1 ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ದು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್-7 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ-ಸೂಪರ್-7
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 4 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಸೆಮೀಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡವು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ: 2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ 20 ತಂಡಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಗುಂಪು ಹಂತ
20 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 4 ತಂಡಗಳಂತೆ 5 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್- 10 ತಲುಪಲಿವೆ. 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 5 ರಂತೆ 4 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೂಪರ್ -10 ಹಂತ
ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳನ್ನು 5 ತಂಡಗಳಂತೆ 2 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆವ 2 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಸುತ್ತು
ಉಳಿದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಸೆಮೀಸ್ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
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