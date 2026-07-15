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2027ರ ಏಕದಿನ, 2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ!

ರೋಚಕತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ- ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ- ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

FORMAT CHANGE IN WORLD CUPS
ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿಗಳು (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 7:40 PM IST

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ಈಡನ್​​ಬರ್ಗ್(ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​): 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು, ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್​ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ 7' ಹಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕದನ: 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತ- ಸೂಪರ್​ ಸಿರೀಸ್​

ವಿಶ್ವಕಪ್​​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 14 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರೌಂಡ್​ ರಾಬಿನ್​​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತ (30 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ಇಲ್ಲಿರುವ 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 6 ರಂತೆ 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೂಪರ್​-7 ಹಂತ ತಲುಪಲಿವೆ. ತಲಾ 3 ರಂತೆ 6 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಸೂಪರ್​- 7 ಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 1 ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ದು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್​​-7 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ಹಂತ-ಸೂಪರ್​-7

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರೌಂಡ್​ ರಾಬಿನ್​​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 4 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಸೆಮೀಸ್​ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡವು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ: 2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​​ನ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ 20 ತಂಡಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.

ಗುಂಪು ಹಂತ

20 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 4 ತಂಡಗಳಂತೆ 5 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್​- 10 ತಲುಪಲಿವೆ. 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 5 ರಂತೆ 4 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೂಪರ್​ -10 ಹಂತ

ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳನ್ನು 5 ತಂಡಗಳಂತೆ 2 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆವ 2 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.

ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಸುತ್ತು

ಉಳಿದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್​​ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಸೆಮೀಸ್​​ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

T20 WORLD CUP 2028
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FORMAT CHANGE IN CRICKET WORLD CUPS

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