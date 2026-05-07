ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ಗೆ ₹113 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಎ!!
ಐಪಿಎಲ್ನ ನಡುವೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ಗೆ 113 ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
Published : May 7, 2026 at 4:25 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಕಮಿನ್ಸ್ ಇದೀಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿನ್ಸ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ.113 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಗ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಕಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 113 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ, ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಿಎ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಮಿನ್ಸ್ ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಸೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದರೇ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಹ್ಯಾಜೆಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೊಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ 113 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. "ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆಟಗಾರರ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ನಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 113 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾಯಕ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
