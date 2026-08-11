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ನೇಪಾಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಂದೀಪ್​ ಲಮಿಚಾನೆ ನೇಮಕ!!

ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ 2026 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂದೀಪ್​ ಲಮಿಚಾನೆ
ಸಂದೀಪ್​ ಲಮಿಚಾನೆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 1:41 PM IST

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ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ 2026 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸುವ 'ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ - 2026' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಈ ಸರಣಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸೋಮವಾರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಬವ್ದಲ್ ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಂತಹ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ನೇಪಾಳಿ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ.

ಅವರಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ 2021ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ನಂತರ ವಿದೇಶದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಠ್ಮಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು.

ಈ ತೀರ್ಪು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೇ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಲಾಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ನಂತರ 2024ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಯುಎಸ್ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅದಾದ ನಂತರ, ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಲೀಗ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ತಂಡ: ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್, ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾಲ್, ದೇವ್ ಖನಾಲ್, ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರಿ, ಬಸೀರ್ ಅಹಮದ್, ಇಶಾನ್ ಪಾಂಡೆ, ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಲಾ, ಲಲಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜ್ಬನ್ಶಿ, ಕರಣ್ ಕೆಸಿ, ಹೇಮಂತ್ ಧಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಜೋರಾ.

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SANDEEP LAMICHHANE

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