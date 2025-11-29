ETV Bharat / sports

ತಂಡ ಗೆಲುವಿಗೆ 3ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ವಿವಾದತ್ಮಕ ​ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ​ಅಂಪೈರ್ಸ್; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ​ಶಾಕ್

ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಷ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶಾಕಿಂಗ್​ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳು ಶಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಬೆ ಲೀಚ್ ಫೀಲ್ಡ್​
ಫೋಬೆ ಲೀಚ್ ಫೀಲ್ಡ್​ (Getty Image)
WBBL 2026: ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ( WBBL ) ಪಂದ್ಯವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಆಟ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವರು ಅಂಪೈರ್​ಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಜುಗರ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (WBBL)ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮಳೆ ರಾಯನ ಕಾಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು, ನಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐದು ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅಡಿಲೇಡ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವು ಈತ್ತಂಡಗಳಿವೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ಅಡಿಲೇಡ್ ತಂಡವನ್ನು 45 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 2.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 43 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನಾಯಕಿ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಐದು ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನೂ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾದ ಎಲೋಯಿಸ್ ಶೆರಿಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿಯೋನಿಸಿಯಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸೆಯಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ 3 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅಂಪೈರ್​ಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್​ ತಂಡ ಇದೂವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 2ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 4ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು 5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಡಿಲೇಡ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್​ ತಂಡ ಕೂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, 3 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು 2 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಸ್​ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

