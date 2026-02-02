ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ​ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 4:50 PM IST

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಫೆ.7 ರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಲುವು ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೊರನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್​ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಿದ್ದರೇ ಏನಾಗಲಿದೆ, ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪಾಕ್​ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

2024-27ರ ಐಸಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (PCB) ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 35 ಮಿಲಿಯನ್​ ​ ಡಾಲರ್​ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ₹320 ಕೋಟಿಗ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕ್​ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೇ ಈ ಹಣವನ್ನು ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನ ಶೇ70 ರಿಂದ 85 ಪ್ರತಿಶತ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕ್​ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಚಾನೆಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡದಂತೆ ಪಾಕ್​ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್​ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (PSL)ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ NOC ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ICC ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಲೀಗ್‌ನ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಿಸಿಬಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಾರಣ ಮೈದಾನಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ $58 ಮಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ 40 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್​ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಕೇವಲ $6 ಮಿಲಿಯನ್​ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು $85 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಐಸಿಸಿಗೆ ನಷ್ಟ: ಇದಲ್ಲಿದೇ ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೇ ಐಸಿಸಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಐಸಿಸಿ $300 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 2500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕಾವಗಿದೆ. ಈ ಹಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್​ ಜಾಹೀರಾತುವಿಗೆ 25 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಹಣ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಪಾಕ್​ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಇದರ ಮೇಲು ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಐಸಿಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟದ ಕಡಲಿಗೆ ದೂಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಕ್ಷಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಭಾನುವಾರದಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೇ ಫೆ.15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಾಕ್​ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

