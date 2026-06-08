TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್! ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ 8 ತಂಡಗಳು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಹರಾಜು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ 8 ತಂಡಗಳು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : June 8, 2026 at 11:26 AM IST
ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಚ್ಸಿಎ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಟಿಜಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲಂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 160 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ₹33 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೇ, ಸಿರಾಜ್ ₹14 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ಸ್ಥಳೀಯ ತಾರೆಗಳಾದ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ ಅವರನ್ನು ತಲಾ ₹11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉಶೋದಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಬ್ರೂಹತಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ 8 ತಂಡಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ
ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (11 ಲಕ್ಷ ರೂ), ಅಜಯ್ ದೇವ್ (11 ಲಕ್ಷ ರೂ), ಪ್ರಣವ್ (8.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಸಾಯಿವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ (ರೂ. 4.25 ಲಕ್ಷ), ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ರೂ. 3.5 ಲಕ್ಷ), ಗಣೇಶ್ ಗಡುಗು (ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ), ಯಶವೀರ್ ಗೌಡ್ (3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ (2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ (1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ತರುಣ್ (1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಷಣ್ಮುಖ (1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅರವಿಂದ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಭಿನವ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಹಿಶಾಂತ್ (ರೂ. 95,000), ದೇವ್ (ರೂ. 75,000), ಜಶ್ವಂತ್ (ರೂ. 75,000), ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ (ರೂ. 75,000), ವೈಷ್ಣವ್ (ರೂ. 75,000), ಚರಣ್ (ರೂ. 75,000), ನಿತಿನ್ (ರೂ. 75,000)
ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡ
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (33 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ರವಿತೇಜ (12 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯಕ್ (ರೂ. 1.1 ಲಕ್ಷ), ಶಶಾಂತ್ (ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ), ಸೂರ್ಯ ತೇಜ (ರೂ. 85,000), ಬನ್ನಿ (ರೂ. 75,000), ಮಧುಕರ್ (ರೂ. 75,000), 75, 00 ರೂ.), 75,000 ರೂ. (ರೂ. 75,000), ಹರಿ ಓಂ (ರೂ. 75,000), ರಂಗನಾಥ್ (ರೂ. 75,000), ಅಹ್ವಿನನ್ (ರೂ. 75,000), ನಯನಿ ಅನೀಶ್ (ರೂ. 75,000), ರಾಹುಲ್ (ರೂ. 75,000), ನಮನ್ (ರೂ. 75,000), ಪೂರ್ಣಾನಂದ್ (ರೂ. 75,000), ಸೈಯದ್ (ರೂ. 75,000), ಇಶಾನ್ (ರೂ. 75,000), ಸಾಯಿ ವರುಣ್ (ರೂ. 75,000), ಶ್ರುಂಜಿತ್ (ರೂ. 75,000).
ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ತಂಡ
ವ್ರಜೇಂದ್ರ (17 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಹಿಮತೇಜಾ (8 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಮಿಕ್ಕಿಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ), ಪ್ರತೀಕ್ ರೆಡ್ಡಿ (ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ), ಸಾಕೇತ್ (ರೂ. 3.5 ಲಕ್ಷ), ವಾಫಿ (ರೂ. 3.25 ಲಕ್ಷ), ಕುಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ), ಮೇ. ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ. (ರೂ. 1.8 ಲಕ್ಷ), ವಿದ್ಯಾನಂದ (1.7 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಮಹೇಶ್ (1.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಶೇಕ್ ಅಜರ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ವಿಶಾಲ್ ಯಾದವ್ (ರೂ. 85,000), ಲೋಕನಾಥ್ (ರೂ. 75,000), ಸಿದ್ದು ನಾಯ್ಕ್ (ರೂ. 75,000), ಪರಸ್ ರಾಜ್ (ರೂ. 75,000), ವೇದ್ (ರೂ. 75,000), ವಿವೇಕ್ (ರೂ. 75,000), ಸಹೇಂದ್ರ (ರೂ. 75,000), ಆವಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ (ರೂ. 75,000).
ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (14 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಮನ್ ರಾವ್ (12 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಭವೇಶ್ ಸೇಠ್ (5 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ರಿಷಿಕೇಶ್ (4.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಹರ್ಷಿತ್ (3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ (3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಮುದಸ್ಸಿರ್ (3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಭಿಷೇಕ್ (2.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅನಿರುದ್ಧ್ (2 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಶೌನಕ್ (1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ವೈಷ್ಣವ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಮಣಿಕಿರಣ್ (ರೂ. 85,000), ಅಂಗೋತ್ (ರೂ. 85,000), ಸಾಯಿ ಧನುಷ್ (ರೂ. 75,000), ಮನ್ಸೂರಿ (ರೂ. 75,000), ಕ್ರಾಂತಿ (ರೂ. 75,000), ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ (ರೂ. 75,000), ಸಲ್ಮಾನ್ (ರೂ. 75,000), ರಿಥ್ವಿಕ್ ಗೌಡ್ (ರೂ. 75,000), ರಿಷಿತ್ ರಾವ್ (ರೂ. 75,000).
ಅನುರಾಗ್ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡ
ಅರ್ಫಾಜ್ (11 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ರಾಹುಲ್ ಬುದ್ಧಿ (8 ಲಕ್ಷ), ರಕ್ಷಣ್ (6 ಲಕ್ಷ), ನಿತೀಶ್ (5.5 ಲಕ್ಷ), ನಿಶಾಂತ್ (5.5 ಲಕ್ಷ), ಅನಿಕೇತ್ (4.75 ಲಕ್ಷ), ಗೌರವ್ (4.5 ಲಕ್ಷ), ವರುಣ್ ಗೌಡ್ (3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಪ್ರಣವ್ ಸೂರ್ಯದೇವರ (2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಇಯಾನ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಚಿನ್ನುಗರಿ ರುತ್ವಿಕ್ (ರೂ. 75,000), ದಿವೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (ರೂ. 75,000), ಜಸ್ವಂತ್ (ರೂ. 75,000), ವಿಕ್ರಾಂತ್ (ರೂ. 75,000), ಶೇಕ್ ಸಮೀರ್ (ರೂ. 75,000), ಶೇಕ್ ಸೊಹೈಲ್ (ರೂ. 75,000), ಸುಧಾಂಶ್ (ರೂ. 75,000), ಜವ್ವಾಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (ರೂ 75,000), ಉರ್ವೇಶ್ (ರೂ 75,000)
ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ
ಚಂದನ್ ಸಹಾನಿ (ರೂ. 9.5 ಲಕ್ಷ), ಆಶಿಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ (ರೂ. 9 ಲಕ್ಷ), ತನ್ಮಯ್ (ರೂ. 8 ಲಕ್ಷ), ರಾಹುಲ್ ರಾದೇಶ್ (ರೂ. 4.5 ಲಕ್ಷ), ಆರ್. ದಿನೇಶ್ (ರೂ. 4.5 ಲಕ್ಷ), ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಸಿಂಹ (ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ), ಶುಭಂ ಶರ್ಮಾ (ರೂ. 3.25 ಲಕ್ಷ), ಅಬ್ದುಲ್ ಅದ್ನಾನ್ (3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಸಾತ್ವಿಕ್ (2 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ನಾರಾಯಣ ತೇಜ (2 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಕಾರ್ತಿಕೇಯ (ರೂ. 95,000), ಆಶಿಶ್ ಅಭಯ್ (ರೂ. 75,000), ಲಿಖಿತ್ (ರೂ. 75,000), ಸಾಯಿ ಚರಣ್ (ರೂ. 75,000), ನಿಹಾಲ್ (ರೂ. 75,000), ರಿಯಾನ್ ಬಿನ್ (ರೂ. 75,000), ಲೋಕೇಶ್ (ರೂ. 75,000), ಯಶ್ ಸತ್ವಲೇಕರ್ (ರೂ. 75,000).
ಪ್ರಣವ ರಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡ
ತನಯ್ (11 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಸಾಯಿ ಯಾದವ್ (9 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಜಾರ್ಜ್ ವರ್ಗೀಸ್ (7.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅವನೀಶ್ (7 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಬಿಂಜರಾಜ್ಕ (ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ), ಪ್ರಕಾಶ್ (ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ), ಪುನ್ನಯ್ಯ (ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ), ಹಿತೇಶ್ ಯಾದವ್ (2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಲಂಕೃತ್ (1.9 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಆದಿತ್ಯ (1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಶ್ರೀನಾಥ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅರುಣ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಆರ್ಯನ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ನವನಾಥ್ (ರೂ. 90,000), ಸಂತೋಷ್ (ರೂ. 90,000), ಆದಿತ್ಯ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (ರೂ. 85,000), ತನಯ್ ಜಡ್ಡು (ರೂ. 75,000), ಪ್ರಣವ್ ಆದಿತ್ಯಂ (ರೂ. 75,000), ವೆಂಕಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ರೂ. 75,000), ಬರ್ಕತ್ (ರೂ. 75,000).
ಪಾಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ
ರವಿಕಿರಣ್ (13 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಪ್ರಗ್ನಯ್ (11 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ರೋಹಿತ್ ರಾಯುಡು (ರೂ. 6.5 ಲಕ್ಷ), ಪ್ರತೀಕ್ ಪವಾರ್ (ರೂ. 4.25 ಲಕ್ಷ), ಚೈತನ್ಯ (ರೂ. 3.25 ಲಕ್ಷ), ವಿಘ್ನೇಶ್ (ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ), ಪೃಥ್ವಿ (3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ನಿಶಾಂತ್ ಸೇನ್ (2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಫ್ರಿದಿ (2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ರಿಷಬ್ (2 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಸಂಹಿತ್ (2 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಜೀಶನ್ (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಅಶ್ವದ್ (ರೂ. 95,000), ರಥನ್ ತೇಜ (80,000 ರೂ.), ಕರಣ್ (ರೂ. 75,000), ಮಣಿಕಂಠೇಶ್ವರ್ (ರೂ. 75,000), ಶಾದಾಬ್ ಅಹ್ಮದ್ (ರೂ. 75,000), ನಿಪುನ್ (ರೂ. 75,000), ಪಾರ್ಥಿಬನ್ (ರೂ. 75,000), ಅಜರುದ್ದೀನ್ (ರೂ. 75,000)
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