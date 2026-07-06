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ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ: ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿತ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ!!

ದಾಖಲೆಯ 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 4:45 PM IST

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ (ಜುಲೈ 5) ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಮತ್ತು ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 151 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 17.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 22 ಕೋಟಿ 31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೇ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 11 ಕೋಟಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಹಂತದ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ!

ಐಸಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ 87,64,615ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ₹82 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ?

ಚಾಂಪಿಯನ್: $23,40,000 (22 ಕೋಟಿ 31 ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $11,70,000 (11 ಕೋಟಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು: $675,000 (ರೂ.6.43 ಕೋಟಿ)

ಗುಂಪು ಹಂತದ ವಿಜೇತ ತಂಡ: $31,154 (ರೂ. 29.70 ಲಕ್ಷ)

ಇದಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ 12 ತಂಡಗಳು 2,47,500 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: 2026ರ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಮತ್ತು ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಾಖಲೆಯ 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 151 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 17.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 153 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 2009ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.

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AUSTRALIA
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