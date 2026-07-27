CWG 2026: ಭಾರತಕ್ಕಿಂದು 10 ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ; ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 12:12 PM IST
CWG 2026 Day 5: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ವರು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ದಿನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೈಜಂಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ ಕುಶಾರೆ, ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಜೆ. ಆದರ್ಶ್ ರಾಮ್ ಪದಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್, ಬಿಂದಿಯಾರಾಣಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಅಜಯ್ ಬಾಬು ಅವರಿಂದ ಪದಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
India Schedule | 27 July CWG 2026— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 27, 2026
A packed day awaits Team India at the Commonwealth Games 2026! 🇮🇳
From Athletics and Swimming to Boxing, Weightlifting, Gymnastics, Bowls, Para Athletics, and 3x3 Wheelchair Basketball, Indian athletes will be in action across multiple medal… pic.twitter.com/ZYn4sd3tHf
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಐದನೇ ದಿನದ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
* ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ (ಹೀಟ್ 4): ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, 2:40PM
* ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ (ಗುಂಪು ಎ): ಶ್ರೀಶಂಕರ್, 3:00PM
* ಪುರುಷರ 110 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ 1 (ಹೀಟ್ 1): ತೇಜಸ್ ಶಿರ್ಸೆ, 3:55PM
* ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ (ಗುಂಪು ಬಿ): ಲೋಕೇಶ್ ಸತ್ಯನಾಥನ್, 4:20PM
* ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ ಫೈನಲ್: ಸರ್ವೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಕುಶಾರೆ, ಆದರ್ಶ್ ರಾಮ್ ಜೋತಿ ಶಂಕರ್, ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್, ರಾತ್ರಿ 11:40PM
* ಪುರುಷರ 110 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್: ತೇಜಸ್ ಶಿರ್ಸೆ, 2:20AM (ಜುಲೈ 28) (ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)
ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್
* ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ F57 ಫೈನಲ್: ಶಿಲ್ಪಾ ಕಂಚುಗರ್ಕೊಪ್ಪಲು ಶೈಲಾ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ, 11:35PM
* ಪುರುಷರ ಟಿ38 100 ಮೀ ಫೈನಲ್: ರಾಕೇಶ್ಭಾಯ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾನ್ಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ, 1:57AM (ಜುಲೈ 28)
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್
* ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ 16ರ ಸುತ್ತು: ಸಚಿನ್, 4:45PM
* ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ 16 ರ ಸುತ್ತು: ಅಂಕುಶ್, 6:00PM
* ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ 16 ರ ಸುತ್ತು: ಸಾಕ್ಷಿ, 10:30PM
* ಪುರುಷರ 70 ಕೆಜಿ 16 ರ ಸುತ್ತು: ಸುಮಿತ್,1:00AM (ಜುಲೈ 28)
ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್
* ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲ್ಟ್ ಫೈನಲ್: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಂತ, 6:15PM
ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್
* ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಟ: ಪುತುಲ್ ಸೋನೋವಾಲ್, 10:05PM
* ಮಹಿಳಾ ಜೋಡಿಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಪಿಂಕಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ರಾಣಿ ಟಿರ್ಕಿ ಜುಲೈ 28 ರಂದು 1:10AM
ಈಜು
* ಪುರುಷರ 200 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೀಟ್ಸ್: ಸಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00PM
ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:44 ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ).
* ಪುರುಷರ 800 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ (ವೇಗದ ಹೀಟ್/ಫೈನಲ್): ಆರ್ಯನ್ ನೆಹ್ರಾ 1:07AM (ಜುಲೈ 28).
𝐒𝐏𝐎𝐓𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐍 𝐒𝐂𝐎𝐓𝐒𝐓𝐎𝐔𝐍! 🏟️— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
The athletics programme gets underway at Glasgow 2026 TODAY! Watch the Commonwealth Games 2026 TODAY, 2 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV
#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/Iw7F9fK1cV
ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು
* ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ SB9 ಹೀಟ್ಸ್: ಸ್ವಾತಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಜೆ 4:26 ಕ್ಕೆ.
* ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ SB9 ಫೈನಲ್: ಸ್ವಾತಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ 12:02AM (ಜುಲೈ 28) (ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ).
ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್
* ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ.
* ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್: ಬಿಂದ್ಯಾರಾಣಿ ದೇವಿ ಸೊರೊಖೈಬಮ್ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ.
* ಪುರುಷರ 79 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್: ವಲ್ಲೂರಿ ಅಜಯ್ ಬಾಬು (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 (ಜುಲೈ 28).
3x3 ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್
* ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂಲ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯ: ರೀನಾ ಆರ್. ಗುಪ್ತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್. ರಾಯಣ್ಣವರ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಚ್. ಜಾಧವ್, ಮತ್ತು ರಿತು ಸಿ. ಇರೆಂಗ್ಬಮ್ 12:00AM (ಜುಲೈ 28).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್: ಪಾಕ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮಣಿಸಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ಜದುಮಣಿ!!