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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ 2026: ಇಂದು ಭಾರತದ 10 ಬಾಕ್ಸರ್​ಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ, ಚಿನ್ನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​; ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ
ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 1:47 PM IST

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2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 9ನೇ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪದಕಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಇಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುರಿ ತಮ್ಮ ಪದಕಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ ಸೋತರೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ 110 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ (ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್) - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್ (ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್) - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20

ಮಿಶ್ರ 4x400ಮೀ ರಿಲೇ ರೌಂಡ್-1 (ಅನ್ಸಾ ಬಾಬು, ನೀರು ಪಾಠಕ್, ರಶ್ದೀಪ್ ಕೌರ್, ವಿಶಾಲ್ ಟಿಕೆ, ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್) - ಸಂಜೆ 4:13

ಪುರುಷರ ಡೆಕಥ್ಲಾನ್ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಫೈನಲ್ (ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್) - 5:00 PM

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್ (ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್) - ರಾತ್ರಿ 11:30

ಪದಕ ಪಂದ್ಯ: ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್ (ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್, ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್) - 12:45AM (ಆಗಸ್ಟ್ 1)

ಪದಕ ಪಂದ್ಯ: ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ 1500 ಮೀ ಹೀಟ್ 1 (ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್) - 1:05AM (ಆಗಸ್ಟ್ 1)

ಪದಕದ ಪಂದ್ಯ: ಪುರುಷರ 400 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ (ಯಶಸ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳರಸನ್) - 1:30AM (ಆಗಸ್ಟ್ 1)

ಬೌಲ್ಸ್​ ಗೇಮ್​

ಪುರುಷರ ಜೋಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಪಂದ್ಯ: ನವನೀತ್ ಸಿಂಗ್/ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಭಾರತ) vs ಇಯಾನ್ ಬಾರ್ನ್ಸ್/ಆಲಿವರ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ (ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು) ಸಂಜೆ 5:15

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪಂದ್ಯ: ನ್ಯಾಮೋನಿ ಸೈಕಿಯಾ (ಭಾರತ) vs ಮಿಲ್ಡ್ರೆಡ್ ಮಕಾಂಡವೈರ್ (ಜಾಂಬಿಯಾ) ರಾತ್ರಿ 10:20

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್

ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ vs ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮ್ವಾಪೆ (ಜಾಂಬಿಯಾ) - 3:15 PM

ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ vs ಜೋಶುವಾ ಒಫೊರಿ (ಕೆನಡಾ) - 4:30 PM

ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ vs ರಾಪೆಲಾಂಗ್ ಮಸೆಲೆಲಾ (ಲೆಸೊಥೊ) - 7:15 PM

ಮಹಿಳೆಯರ 70 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ vs ರೋಸಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ (ವೇಲ್ಸ್) - ಸಂಜೆ 7:30

ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ vs ಫಿಲಿಪ್ ಹಾವೋಸೆಬ್ (ನಮೀಬಿಯಾ) - ರಾತ್ರಿ 8:15

ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ vs ಅಂಬರ್-ಜೇನ್ ವಾಲ್ (ಕೆನಡಾ) - ರಾತ್ರಿ 11:30

ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಗಾಸ್ vs ಲೂಸಿ ಕಿಂಗ್ಸ್-ವೀಟ್ಲಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 12:15AM (ಆಗಸ್ಟ್ 1)

ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ vs ತರೋನಾ ತಫಾಕಿ (ತುವಾಲು) - 12:45 am (ಆಗಸ್ಟ್ 1)

ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ vs ಓವನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್-ಅಲೆನ್ (ವೇಲ್ಸ್) - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 (ಆಗಸ್ಟ್ 1)

ಪುರುಷರ +90 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ನರಿಂದರ್ ಬರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗೆಲ್ ಪಾಲ್ (ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ) - 1:30 PM (ಆಗಸ್ಟ್ 1)

ಜೂಡೋ

ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ 16ರ ಸುತ್ತು (ಹರ್ಷ್ ಸಿಂಗ್) - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:42

ಮಹಿಳೆಯರ 52 ಕೆಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 (ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಡುಬಾಲ್ ಚೋಪಡೆ) - 4:00 PM

ಪುರುಷರ 66 ಕೆಜಿ 16ರ ಸುತ್ತು (ರೋಹಿತ್ ಬಸೀರ್ ಮಜ್ಗುಲ್) - ಸಂಜೆ 4:12

ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ (ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ) - ಸಂಜೆ 4:36

ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ (ಯಾಮಿನಿ ಮೌರ್ಯ) - ಸಂಜೆ 5:30

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

ಪುರುಷರ 4000ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ (ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಖೋನ್) - ಸಂಜೆ 4:59

ಪುರುಷರ ಕೀರಿನ್ ರೌಂಡ್ 1 (ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಿಂಗ್ ಲೈಟೊಂಜಮ್, ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಕಟೋಹ್ಚುಂಗೋ, ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈಥೆಲ್ಲಕ್ಪಾಮ್) - ರಾತ್ರಿ 8:30

ಪುರುಷರ ಕೀರಿನ್ ರೆಪೆಚೇಜ್ (ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಆದರೆ) - ರಾತ್ರಿ 9:17

ಪದಕ ಪಂದ್ಯ: ಪುರುಷರ 4000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಓಟ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ) - ರಾತ್ರಿ 10:46

ಪದಕ ಪಂದ್ಯ: ಪುರುಷರ 4000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಓಟ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ) - ರಾತ್ರಿ 10:53

ಪುರುಷರ ಕೀರಿನ್ ರೌಂಡ್​ 2 (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ) – ರಾತ್ರಿ 11:01

ಪುರುಷರ ಕೀರಿನ್ ಸ್ಥಾನಗಳು 7-12 ಫೈನಲ್ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ) – ರಾತ್ರಿ 11:43

ಪದಕ ಪಂದ್ಯ: ಪುರುಷರ ಕೀರಿನ್ ಫೈನಲ್ (ಸ್ಥಾನಗಳು 1-6) – 11:48 PM

ಪದಕ ಪಂದ್ಯ: ಪುರುಷರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರೇಸ್ ಫೈನಲ್ (ಹರ್ಷವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಖೋನ್) - ರಾತ್ರಿ 11:53

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 112 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್​; ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಟ!!

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