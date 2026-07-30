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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ 2026​: ಇಂದು ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬಾಯ್​ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಕಣಕ್ಕೆ; ಹೀಗಿದೆ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಂದು ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ
ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 1:45 PM IST

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ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್ ನೀರಜ್​ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ .

2018ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನೀರಜ್, ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 2022ರ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ತೇಜಿಂದರ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ , ತೂರ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ 5000 ಮೀಟರ್ ಓಟವೂ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಾರ್ಟಿನಾ ದೇವಿ ಮೈಬಮ್ ಮತ್ತು ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಭಾರತದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಥ್ಲೀಟ್​ಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ 100 ಮೀ ಓಟ: ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:40

ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (ಗುಂಪು ಎ): ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:55ಕ್ಕೆ.

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20.

ಪುರುಷರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಅರ್ಹತೆ: ಸೆಲ್ವ ಪ್ರಭು ತಿರುಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೆಲ್ ಸಂಜೆ 4:55 ಕ್ಕೆ.

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಶಾಟ್ ಪುಟ್: ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್, ಸಂಜೆ 5:10.

ಪುರುಷರ 400 ಮೀ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್: ವಿಶಾಲ್ ಟಿ.ಕೆ. ಸಂಜೆ 5:40 (ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 1).

ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಫೈನಲ್: ತಜಿಂದರ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ (ರಾತ್ರಿ 11:30) (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ)

ಪುರುಷರ 200 ಮೀ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ರಾತ್ರಿ 11:37 ಕ್ಕೆ (ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2).

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಹೈಜಂಪ್: ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ರಾತ್ರಿ 11:38 ಕ್ಕೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್: ನಿಧಿ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ 1:10AM (ಜುಲೈ 31) (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ).

ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ 400 ಮೀ: ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ 1:30AM (ಜುಲೈ 31).

ಮಹಿಳೆಯರ 5000 ಮೀ. ಫೈನಲ್: ಪಾರುಲ್ ಚೌಧರಿ 1:48AM (ಜುಲೈ 31) (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ).

ಲಾನ್ ಬೌಲ್‌

ಪುರುಷರ ಜೋಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ - ನವನೀತ್ ಸಿಂಗ್/ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಭಾರತ) ವಿರುದ್ಧ ಕೀಜರ್ ಗೆಟ್ಚೆ/ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಟ್ಕೊ (ಬೋಟ್ಸ್‌ವಾನ) - 7:30 PM

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್ - ನ್ಯಾನ್ಮೋನಿ ಸೈಕಿಯಾ (ಭಾರತ) ವಿರುದ್ಧ ಎಮ್ಮಾ ಫಿರಿಯಾನಾ ಸರೋಜ್ (ಮಲೇಷ್ಯಾ) - 8:55 PM

ಪ್ಯಾರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

ಮಹಿಳೆಯರ C4-C5 4000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ಲಿಶಾ ದಾಸ್) ಸಂಜೆ 4:36

ಮಹಿಳೆಯರ C4-C5 4000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಓಟ (ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ) ರಾತ್ರಿ 9:44 (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ)

ಮಹಿಳೆಯರ C4-C5 4000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಓಟ (ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ) ರಾತ್ರಿ 9:51 (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ)

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

ಪುರುಷರ ತಂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯ (ರೋಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್ಲೆಮ್, ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಕ್ಟೊಹ್ಚುಂಗೊ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಿಂಗ್ ಲೈಟೊಂಜಾಮ್, ಜೆಮ್ಶ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈಥೆಲ್ಲಕ್ಪಮ್ - ರಿಸರ್ವ್) ಸಂಜೆ 5:37

ಪುರುಷರ ತಂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೇ) ರಾತ್ರಿ 10:50 (ಪದಕ ಪಂದ್ಯ)

ಪುರುಷರ ತಂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಂದ್ಯ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೇ) ರಾತ್ರಿ 10:55 (ಪದಕ ಪಂದ್ಯ)

ವೇಟ್​ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್​

ಮಹಿಳೆಯರ +86kg ಫೈನಲ್ (ಮಾರ್ಟಿನಾ ದೇವಿ ಮೈಬಮ್) 6:30 PM (ಪದಕ ಪಂದ್ಯ)

ಪುರುಷರ +110 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್ (ಲಭಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್) – 11:00 PM (ಪದಕ ಪಂದ್ಯ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಬ್ರಾಂಡ್​ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ; ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!!

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