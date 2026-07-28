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CWG 2026: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಐದು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ; 6ನೇ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 1:13 PM IST

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2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಖರ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪದಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 6 ​​ಪದಕಗಳು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 5 ಪದಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇಂದು ಭಾರtದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟುಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಆರನೇ ದಿನದ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್

4:30 PM - ಪುರುಷರ 400 ಮೀ ಸುತ್ತು 1: ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್ (ಹೀಟ್ 3), ವಿಶಾಲ್ ಟಿಕೆ (ಹೀಟ್ 6)

11:35 PM - ಮಹಿಳೆಯರ ಹೈ ಜಂಪ್ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ಪೂಜಾ

12:55 AM (ಜುಲೈ 29) - ಪುರುಷರ 10,000 ಮೀ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್

10:30 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಕೋಲ್ ಕ್ಲೈಡ್ (ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್)

11:00 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಘಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಾಮ್ ಮಿಚೆಲ್ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್)

11:30 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 65 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಾ ಹಿಕಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)

12:15 AM- ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಮಂಡೇಂಗ್‌ಬಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ವೆಂಗೊ ಮ್ವಾಲೆ (ಜಾಂಬಿಯಾ)

1:30 AM - ಪುರುಷರ 90 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಕಪಿಲ್ ಪೊಖಾರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೆಕ್‌ನಲ್ಟಿ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್)

ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು

3:26 PM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಹೀಟ್ಸ್: ಸಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಹೀಟ್ 9)

4:41 PM - ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೀಟ್ಸ್: ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ (ಹೀಟ್ 4)

4:57 PM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ S13 ಹೀಟ್ಸ್: ಆರ್.ವಿ.ವಿ.ಬಿ.ಕೆ. ಬುಡಿಗಿನಾ (ಹೀಟ್ 1), ಅಲಿ ಇಮಾಮ್ (ಹೀಟ್ 2)

11:57 PM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ S13 ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ) - ಬುಡಿಗಿನಾ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಇಮಾಮ್ (ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)

12:50AM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ - ಸಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)

1:33 AM - ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ - ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ (ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)

ವೇಟ್​ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್

6:30 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 63 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ನಿರುಪಮಾ ದೇವಿ ಸೆರಾಮ್

1:07 AM - ಮಹಿಳೆಯರ 69 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್

ಬೌಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಬೌಲ್ಸ್

10:20 PM - ಪುರುಷರ ಜೋಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಟ: ನವನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಕ್ ಐಲೆಂಡ್ಸ್​

1:10 PM - ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಟ: ನಯನ್ಮೋನಿ ಸೈಕಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (ವೇಲ್ಸ್)

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CWG 2026 SCHEDULE
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
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