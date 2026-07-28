CWG 2026: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಐದು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ; 6ನೇ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : July 28, 2026 at 1:13 PM IST
2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಖರ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪದಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 6 ಪದಕಗಳು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 5 ಪದಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇಂದು ಭಾರtದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟುಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಆರನೇ ದಿನದ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್
4:30 PM - ಪುರುಷರ 400 ಮೀ ಸುತ್ತು 1: ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್ (ಹೀಟ್ 3), ವಿಶಾಲ್ ಟಿಕೆ (ಹೀಟ್ 6)
11:35 PM - ಮಹಿಳೆಯರ ಹೈ ಜಂಪ್ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ಪೂಜಾ
12:55 AM (ಜುಲೈ 29) - ಪುರುಷರ 10,000 ಮೀ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್
10:30 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಕೋಲ್ ಕ್ಲೈಡ್ (ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್)
11:00 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಘಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಾಮ್ ಮಿಚೆಲ್ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್)
11:30 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 65 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಾ ಹಿಕಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
Team India is ready for another exciting day of action at the Commonwealth Games. Catch the complete schedule of Indian athletes competing across various disciplines on 28–29 July.— SAI Media (@Media_SAI) July 27, 2026
Stay tuned and cheer for our champions! 💙#Cheer4Bharat #CWG2026 #Glasgow2026 pic.twitter.com/qbFAMAu5jb
12:15 AM- ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಮಂಡೇಂಗ್ಬಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ವೆಂಗೊ ಮ್ವಾಲೆ (ಜಾಂಬಿಯಾ)
1:30 AM - ಪುರುಷರ 90 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್: ಕಪಿಲ್ ಪೊಖಾರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೆಕ್ನಲ್ಟಿ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್)
ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು
3:26 PM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೀಟ್ಸ್: ಸಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಹೀಟ್ 9)
4:41 PM - ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೀಟ್ಸ್: ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ (ಹೀಟ್ 4)
4:57 PM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ S13 ಹೀಟ್ಸ್: ಆರ್.ವಿ.ವಿ.ಬಿ.ಕೆ. ಬುಡಿಗಿನಾ (ಹೀಟ್ 1), ಅಲಿ ಇಮಾಮ್ (ಹೀಟ್ 2)
11:57 PM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ S13 ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ) - ಬುಡಿಗಿನಾ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಇಮಾಮ್ (ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)
12:50AM - ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ - ಸಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)
1:33 AM - ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ - ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ (ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)
ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್
6:30 PM - ಮಹಿಳೆಯರ 63 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ನಿರುಪಮಾ ದೇವಿ ಸೆರಾಮ್
1:07 AM - ಮಹಿಳೆಯರ 69 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್ (ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ): ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್
ಬೌಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಬೌಲ್ಸ್
10:20 PM - ಪುರುಷರ ಜೋಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಟ: ನವನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಕ್ ಐಲೆಂಡ್ಸ್
1:10 PM - ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಟ: ನಯನ್ಮೋನಿ ಸೈಕಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (ವೇಲ್ಸ್)
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