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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 1:10 PM IST

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2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ತಮ್ಮ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎರಡನೇ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಈಜು, ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪದಕ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಟಿರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಕಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಥಬೆಲೊ ಮುವಾಂಗೊ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ವ್ಯಾನ್ ರೆನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪುಟುಲ್ ಸೋನೊವಾಲ್, ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಾಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸೆಸಿಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪುರುಷರ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪೇಶ್ವರನಾಥ್ ದಾಸ್, ಸ್ವಾತಿಶ್ ಕೆಪಿ, ತಪನ್ ಮೊಹಂತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈಜು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ 50 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೀಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು

2026ರ CWG ರ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪರಮ್‌ಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರುಷರ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ದೇವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 24 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2026 ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:56ಕ್ಕೆ)

ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್: ಪುರುಷರ ತಂಡ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಹತೆ - ತಪನ್ ಮೊಹಂತಿ, ಸ್ವಾತಿಶ್ ಕೆ.ಪಿ., ತಪೇಶ್ವರನಾಥ್ ದಾಸ್, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30)

ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಪುರುಷರ ತಂಡ ಫೈನಲ್ - ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ತಪನ್ ಮೊಹಂತಿ, ಸ್ವಾತಿಶ್ ಕೆ.ಪಿ., ತಪೇಶ್ವರನಾಥ್ ದಾಸ್, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ (ರಾತ್ರಿ 10:00)

ಲಾನ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರ ಜೋಡಿಗಳ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಟ - ಪಿಂಕಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ರಾಣಿ ಟಿರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಥಬೆಲೊ ಮುವಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸೆ ವ್ಯಾನ್ ರೆನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ (7:30 PM)

ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಟ - ಪುತುಲ್ ಸೋನೋವಾಲ್ vs ಸೆಸಿಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (ರಾತ್ರಿ 10:20)

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ 32 ರೌಂಡ್ - ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ vs ಆರನ್ ಕಲನ್ (ರಾತ್ರಿ 11:00ಕ್ಕೆ)

ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್

ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಪುರುಷರ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಫೈನಲ್, ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಪರಮಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ (5:40 PM)

ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಫೈನಲ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ದೇವಿ (ರಾತ್ರಿ 7:20 )

ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಫೈನಲ್, ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜಮಣಿ (ರಾತ್ರಿ 10:40)

ಪದಕ ಈವೆಂಟ್ - ಪುರುಷರ ಹೆವಿವೇಟ್ ಫೈನಲ್, ಸುಧೀರ್ ಮತ್ತು ಝಂದು ಕುಮಾರ್ (12:30 PM )

ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು

ಪುರುಷರ S13 100m ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಟ್ 1: ರವಿ ವೀರ ವೆಂಕಟ ಭವಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬುಡಿಗ್ನಾ ಮತ್ತು ಇಮಾಮ್ ಅಲಿ (3:40 PM)

ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಪುರುಷರ S13 100 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಫೈನಲ್ (12:00 PM)

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TAGGED:

CWG DAY 2
COMMONWEALTH GAMES
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
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