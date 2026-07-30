ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ 2026: ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 3 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ; ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮೆಡಲ್ಸ್ ಖಚಿತ
ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪದಕಗಳು ಖಚಿತಗೊಂಡಿವೆ.
Published : July 30, 2026 at 10:51 AM IST
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ 7ನೇ ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪದಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 6 ಪದಕಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿವೆ.
7ನೇ ದಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯರು: ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ 8.09 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ T47 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
A dream finish for India!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 29, 2026
Dilip Mahadu Gavit blazes to a Games Record of 10.71s to win gold, while Mohammed Basil Morssinganakath claims silver in 10.83s, completing a sensational Indian 1-2 in the Men's 100m Para T47. 👏
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE &… pic.twitter.com/CjXSFdqb15
ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಟಿ 47 ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಗವಿತ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಓಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು 10.71 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಸಿಲ್ 10.83 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
India’s is at 8th Place at Medal Tally 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) July 29, 2026
3 GOLD 🏅 9 SILVER 🥈 3 BRONZE 🥉 pic.twitter.com/COww5CGRjY
ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ!
ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಸಿಲ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು, ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 8.09 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಜಮೈಕಾದ ತೇಜೆ ಗೇಲ್ 8.15 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮುರಳಿ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 7.94 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.
ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪದಕ ವಂಚಿತ
ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅವರು ಶಾಟ್ಪುಟ್ 17.49 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪದಕದ ಓಟದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ರಿಸಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ 17.87 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಪದಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ 10 ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು!
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 6 ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 10 ಪದಕಗಳು ಖಚಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ (51 ಕೆಜಿ), ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ (70 ಕೆಜಿ), ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ (60 ಕೆಜಿ), ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ (80 ಕೆಜಿ), ನರೇಂದ್ರ ಬರ್ವಾಲ್ (+90 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (57 ಕೆಜಿ) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲದೆ, ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ (75 ಕೆಜಿ), ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಗಾಸ್ (60 ಕೆಜಿ), ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ (5 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ (55 ಕೆಜಿ) ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತವು 3 ಚಿನ್ನ, 9 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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