ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ ಗಂಭೀರ್
ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಣಾ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2025 at 1:47 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 2:11 PM IST
Gambhir Warns Harshit Rana: ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಣ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಫೇವೆರಿಟಿಸಂ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಲ್ ನಂತರ ರಾಣಾ ಹೆಸರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು.
ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆರಂಭದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಣಾ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಾರ್ನಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಣಾ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹರ್ಷಿತ್ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಡ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡದಿದ್ದರೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಣಾರ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ಶ್ರವಣ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆಸೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಾಣಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಶ್ರವಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಣಾ ಇನ್ನೂ 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ. ಆತನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರವಣ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರವಣ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 236 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ರೋ-ಕೊ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದೆಂದು?