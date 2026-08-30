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33 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ!!

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಂ ಸುವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ರಿಫಂಡ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 11:56 AM IST

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ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಅಂದು ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ರಿಫಂಡ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ (ಆ.29) ಸಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಟಗಾರರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 33,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು, ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 4,000, 6,000, 8000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಚೇರ್​ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಣವನ್ನು ರಿಫಂಡ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.

ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಇದೀಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದ್ದರೂ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಿನಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಮಿನಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು

ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 145 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, 4 ಕೋಟಿ 31 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್​ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

LIONEL MESSI EVENT
MESSI EVENT TICKET MONEY REFUND
FOOTBALL
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
CM SUVENDU ADHIKARI

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