ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್: ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!!
ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 6:01 PM IST
ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ 20 ವರ್ಷದ ಸಾರಾ ಬೆಜೆಲೆಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು 7-6 (7), 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ 35ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಬೆಜೆಲೆಕ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ WTA 1000 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬಲೆಂಕಾ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಜೆಲೆಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಬೆಜೆಲೆಕ್ ಟೈಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ 5-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸಬಲೆಂಕಾ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 5-5ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು.
Bejlek d. Aryna Sabalenka 7-6(7) 6-4 in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
WOW.
20 year old Sara gets the biggest win of her life.
This is her first top 10 win, & it’s against the world #1.
She came back from 1-4 in the 2nd set.
✅1st WTA 1000 QF
She can now call herself a WTA 1000… pic.twitter.com/uwEFxIQKsw
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಜೆಲೆಕ್ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ 9-7 ರಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಬಲೆಂಕಾ ಮತ್ತೆ 4-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬೆಜೆಲೆಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 4-4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ನಂತರ 5-4 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ವಿರಾಮ ಪಡೆದರು. ನಂತರ 6-4 ರೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2019ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಕೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ವೆರೆವ್ ಮಣಿಸಿ ಟಾಮಿ ಪಾಲ್: ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಟಾಮಿ ಪಾಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಪಾಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲ್ ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಫ್ಲೇವಿಯೊ ಕೊಬೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೊಬೊಲ್ಲಿ ರಾಫೆಲ್ ಜಡೋರ್ ಅವರನ್ನು 4-6, 7-6 (3), 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಗರ್-ಅಲಿಯಾಸಿಮ್ ಅವರನ್ನು 6-3, 6-4 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಟಿಯಾಫೊ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ತಪ್ಪುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆಗರ್-ಅಲಿಯಾಸ್ಸಿಮ್ 37 ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಟಿಯಾಫೊ ಕೇವಲ 16 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
2024ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಯಾಫೊ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೊರೆಂಜೊ ಮುಸೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸೆಟ್ಟಿ 75 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಆಟಗಾರ ಜೈಮ್ ಫರಿಯಾ ಅವರನ್ನು 7-5, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 8ರ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೋಮ್ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
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