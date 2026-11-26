ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ "ಬೇಬಿ ಬಾಸ್" ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಇಲ್ಲ; ಗೇಲ್ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 1:38 PM IST
ಯುಎಇ (UAE) ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಇಟಾಲಿಯಾ T10' (Italia T10) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಗೇಲ್ ಅವರೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಯಾರೋ ನನಗೆ ವೈಭವ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ದ್ವಿಶತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. 'ಇದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೇ?' ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು."
"ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಆಡಿದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಆಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಗೇಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು—ಯಾವುದೇ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್'ಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಬಿರುದು ಬೇಕು
ತನ್ನದೇ ಅಡ್ಡಹೆಸರಾದ 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' (Universe Boss) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವೈಭವ್ರನ್ನು 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್' (Baby Boss) ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು, ಆ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೇಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ವೈಭವ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿರುದು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ಗೇಲ್, "ಯೂನಿವರ್ಸ್' (Universe) ಎಂಬ ಪದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
"ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' (Hitman) ಅಥವಾ ಎಬಿ (AB) ಅವರ '360' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಂತೆ, ವೈಭವ್ ಕೂಡ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸರನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
🚨 CHRIS GAYLE STATEMENT ON VAIBHAV SOORYAVANSHI DOUBLE HUNDRED 🚨 Chris Gayle said 🗣️ : "That’s just fantastic. 28 sixes. I mean, my phone was blowing up. I’m like, what ? What’s happening here? Yeah. And when somebody said it to me, I saw like a double century in 12 overs. I’m like, is that a T20 game? They said, no, it’s a 50-over game. I’m like, what? That goes to show a triple century is pretty much on the cards in the 50-over format. As I said, this guy is revamping the game as well and I hope he gets his chance".— VIKAS (@Vikas662005) November 26, 2026
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. 249 ರನ್ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ವೈಭವ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಮೊದಲಿಗೆ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಮತ್ತು 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಹ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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