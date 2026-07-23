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ಚೀನಾ ಓಪನ್​: ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಸೋಲು!!

ಚೀನಾ ಓಪನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಶಟ್ಲರ್​ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 2:56 PM IST

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ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರ ಚೀನಾ ಓಪನ್ 2026ರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 23) ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧು ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ 16-21, 22-20, 21-18 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಿಂಧು ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತ ಬೇಕಾಯ್ತು.

ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು 20-16 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸರಣಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌ಔಟ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಯುಫೀ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 22-20 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 11-8 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದ ಯುಫೀ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ದೀರ್ಘ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ತಾರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನ ಮರುಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಯುಫೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಪಂದ್ಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಸೋತ ನಂತರವೂ, ಸಿಂಧು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಪಾನ್​ ಓಪನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಜಪಾನ್​ ಓಪನ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಜಪಾನ್​ನ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಗೇಮ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 21-17, 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

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