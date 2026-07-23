ಚೀನಾ ಓಪನ್: ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಸೋಲು!!
ಚೀನಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 23, 2026 at 2:56 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರ ಚೀನಾ ಓಪನ್ 2026ರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 23) ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧು ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ 16-21, 22-20, 21-18 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಿಂಧು ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತ ಬೇಕಾಯ್ತು.
Home crowd favourite Chen Yu Fei 🇨🇳 goes up against Pusarla V. Sindhu 🇮🇳.#BWFWorldTour #ChinaOpen2026 pic.twitter.com/0DbFiCF7ZY— BWF (@bwfmedia) July 23, 2026
ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು 20-16 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸರಣಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಯುಫೀ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 22-20 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 11-8 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದ ಯುಫೀ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ದೀರ್ಘ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ತಾರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಮರುಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಯುಫೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಪಂದ್ಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಸೋತ ನಂತರವೂ, ಸಿಂಧು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Title favourites Wang Zhi Yi and Chen Yu Fei 🇨🇳 turn the tables to reach #ChinaOpen2026 quarterfinals.#BWFWorldTourhttps://t.co/MXhlnASZ1E— BWF (@bwfmedia) July 23, 2026
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಜಪಾನ್ನ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 21-17, 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
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