ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 'ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್' ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೇಶಿ 'ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್' ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 9:39 AM IST
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್(ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್)ನ 2026-27ನೇ ಸೀಸನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭೇಟಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆಸೀಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಿಳಿಸಿತು.
Opening the season like never before 💥— KFC Big Bash League (@BBL) July 10, 2026
Chennai, get ready for #BBL16 🇮🇳 pic.twitter.com/rqTr0mE0ip
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಿಬಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬಿಬಿಎಲ್ 16 ಸೀಸನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 2032ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಭರದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
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