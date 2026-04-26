ಐಪಿಎಲ್ 2026: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
ಎಂ.ಎ.ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
Published : April 26, 2026 at 3:17 PM IST
ಚೆನ್ನೈ: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್-ಹೆಡರ್ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 103 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಲಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಜಿಟಿ ತಂಡವು ಪುಟಿದೇಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ರನ್ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಭ್ಮನ್ ತಂಡವು 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ.
ಜಿಟಿ ಪರ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನ ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಸೇನ್ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11): ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್(ವಿ.ಕೀ), ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್(ನಾಯಕ), ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್, ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೈನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಗುರ್ಜನ್ಪೀತ್ ಸಿಂಗ್
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11): ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿ.ಕೀ), ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್
