ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ನಿಂದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಔಟ್!!
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : May 10, 2026 at 8:16 PM IST
LSG vs CSK Highlights: ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಲಕ್ನೋ ನೀಡಿದ್ದ 204 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರು 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸೇರಿದ್ದವು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಕ್ನೋ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಕ್ನೋ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 230 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ನೋ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಶಹಬಾಜ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದವು. ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಓವರ್ಟನ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಲಕ್ನೋ ಔಟ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೈನ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ.
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಲ್.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ.
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಎಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್.
