ನನಗೆ ಶತಕ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ: ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!!

ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
Published : May 28, 2026 at 11:45 AM IST

ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಾಗ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸಲು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ನನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟವನ್ನೆ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯಾರು, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ನಂತರ ಶತಕ ವಂಚಿತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶತಕ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಔಟಾದ ಬಳಿಕವೇ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. "ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಡಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತಿರು ಎಂದು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಔಟ್ ಆದ ಎಸೆತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೌಂಡರಿ ಹೋಗುವಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆ ಶಾಟ್ ಆಡಿದ್ದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದು ಬೌಂಡರಿ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಶತಕಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಯೋಜನೆಗಳಿರುವಂತೆ, ನನಗೂ ನನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವೈಭವ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 8 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 243 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ 196 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿ 47 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

