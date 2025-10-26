ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 26, 2025 at 5:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಾಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಭಾರತ ಅ.30 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ಕೆಫೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡ್ಯಾನಿ ಸಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಕೂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಟಗಾರರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲಿದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು
- ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ: 2010 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು. ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಂಜಿತಾ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಕಿರುಕುಳದ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
- ಬಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಕೆ ಕರುಣಾಕರನ್ ವಿರುದ್ದ 2011ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಇ ತುಳಸಿ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
- 2014ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ಮನೋಜ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಚಂದನ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. 29 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರ ಅನುಚಿತಾವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
- ಜುಲೈ 2021ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋಚ್ ಪಿ. ನಾಗರಾಜನ್ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪದಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರಲ್ಲಿ19 ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದರೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಚ್ ನಾಗರಾಜನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
- 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಖ್ಯಾತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್, ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯ್ತು.
- 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದೇಶಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಆರ್.ಕೆ. ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು "ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ"ಯಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆರೋಪ ಸಾಭೀತಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆರ್.ಕೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.
- ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
- ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ USA ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಲ್ಯಾರಿ ನಾಸರ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ನಾಸರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯ್ತು.
- 2018ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆರಾಮುದ್ದೀನ್ ಕರೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಪಾಟಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಕರೀಮ್ನನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಾರಂಟ್ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧನದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
- 2018 ರಲ್ಲಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಟರ್ ಶಿಮ್ ಸುಕ್-ಹೀ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ತರಬೇತುದಾರ ಚೋ ಜೇ-ಬಿಯೋಮ್ ತಾನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಿರಂತರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಚೋ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ 12 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
