ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡದೆ 14 ವರ್ಷ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಖದೀಮ!!
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡದೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಆತ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 19, 2026 at 5:39 PM IST
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲೆಂದು ಆಟಗಾರರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಈ ಮಹಾ ವಂಚಕ? 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಿದ? ಎಂಬಿತ್ಯಾಧಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಕೈಸರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ರಾಪೋಸೊ ಎಂಬಾತ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಈತ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಇವನಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಇವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಾದವು. ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಕೈಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಈತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ದಿಂದ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲಾರಂಭಿಸಿದ.
ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಜನರು ಇವನೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇವನ ಮಾತಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸಹ ಮರುಳಾಗಿದ್ದವು.
ಇದನ್ನೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ. 1980ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದರ ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೆ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಈ ಕ್ಲಬ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ತೆರಳಿ ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕ್ಲಬ್ ತೊರೆದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇರೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಅವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರನಂತೆ ಬದುಕಿದ ಕೈಸರ್, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಅವರು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ತನಗೆ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಐದು ವಾರಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಂತೆ ನಟಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ, ಬಂಗು ಎಂಬ ಕ್ಲಬ್ಗಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಏನೆ ಆಗಲಿ ಕೇಸರ್ನನ್ನು ಕಣಿಕ್ಕಿಳಿಸಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಇನ್ನೇನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇತರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯ್ತು.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೈಸರ್ನ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ವಂಚಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಕೈಸರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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