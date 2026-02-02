ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗ್ಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 2, 2026 at 11:14 AM IST
ಟೆನಿಸ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಬಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ (2023, 2024), ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ (2024, 2025) ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ (2022, 2025) ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರ ಏಳನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
The Great Wall of Carlos 💪@Infosys • #AusOpenWithInfosys • #sotd— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
🎥: @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis pic.twitter.com/HXjuhrAn53
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ತಮ್ಮ 11ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-2 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರಣವೆ ಬದಲಾಯ್ತು. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-2 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ, ಸರ್ಬಿಯನ್ ತಾರೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು (6-3). ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 5-5 ಅಂತರದ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 7-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಸಹ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.
ಜೋಕಿವಿಕ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಬಾರಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೆನಿಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಕೊವಿಕ್ ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 24 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಜೊಕೊವಿಕ್ ತಮ್ಮ 25ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
History 🏆— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Career slam complete, take a bow @carlosalcaraz 🇪🇸@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/pd7ye35TTq
ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2026ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ (ಬೆಲಾರಸ್) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರೈಬಾಕಿನಾ, ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 6-4, 4-6, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರೈಬಕಿನಾ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೆ ಅವರು 6 ಏಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು 28 ವಿನ್ನರ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅವರು ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುರಿದರು. ಸಬಲೆಂಕಾ 26 ಅನಗತ್ಯ ಶಾಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿನ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರೈಬಕಿನಾ 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಸಬಲೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ: ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಜೇತೆ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಅವರಿಗೆ 19.05 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 3.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕರೇ, ಪುರುಷರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ವಿಜೇತೆ ಅಲ್ಕಾರಾಸ್ ಅವರಿಗೆ 25.61 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 4.15 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
