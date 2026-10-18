ವೈಭವ್ಗೆ ಆಡಿಸದಿರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ! ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಯಕ ಅಯ್ಯರ್
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಏಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2026 at 8:23 AM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ 2-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಸರಣಿಯ ಐದನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 9 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 7.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 118 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸದ ಕಾರಣ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದಗೊಳಿಸಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
Nothing to separate the two sides! The #INDvWI T20I series ends in a hard-fought 2-2 draw 🏆 Well played @windiescricket 🤝 #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/hctZnBzn2D— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸರಣಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು
ಸರಣಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರವಾಯ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅಯ್ಯರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಸರಣಿಯನ್ನು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇತರೆ ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಹೋಪ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈಭವ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಆಡಲು ಏಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, "ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಭವ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕರು (ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ) ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದನೇಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡವು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ವೈಭವ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
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