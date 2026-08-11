ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 - 6 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್!!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನೋವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದರಡಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 4:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಲಪಡಿಸಲು 'ನೋವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 'Girls First. Always.' ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, 8 -18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಕೋಚಿಂಗ್, ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಪೋ 18ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್-13, ಅಂಡರ್-15 ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್-17 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 7-ಎ-ಸೈಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿರದೆ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನೋವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. 'ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್' (IOT) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ತಲುಪುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೋವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ,” ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ತಕಿ ಜಿನಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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