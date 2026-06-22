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ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಉರುಗ್ವೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ!!

ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ಪಂದ್ಯ
ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 12:54 PM IST

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2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಈಗ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಉರುಗ್ವೆಗೂ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ 2-2 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಪಿನಾ ಅದ್ಭುತ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಮೊದಲ ಗೋಲಾಗಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡವೊಂದು ಫ್ರೀ ಕಿಕ್‌ನಿಂದ ತನ್ನ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಮೊದಲಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸತತ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಪಂದ್ಯದ 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಯೊ ವರೆಲಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯ್ತು. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು, ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಳಿದ ಕೇವಲ 136 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 2-2 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಗೋಲು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ವೋಜಿನ್ಹಾ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಪ್​ ವರ್ಡೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ.

ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಧಿ ಅರೆಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಜೂ.27 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನದಂದು ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡ ಸ್ಪೇನ್​ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

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