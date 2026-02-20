ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆಯೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆಯೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 5:32 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಉಳಿದ 12 ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ನಾಳೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನವನೀತ್ ಧಲಿವಾಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ 37 ವರ್ಷದ ಧಲಿವಾಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
11 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತ್ಯ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಕೆನಡಾ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ನಿನ್ನೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು ಈ ವೇಳೆ ನವನೀತ್ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 2015 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಧಲಿವಾಲ್, ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 29 T20I ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾ 21ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ: ಧಲಿವಾಲ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು 19 ವರ್ಷದ ಯುವರಾಜ್ ಸಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿ, ಸಮ್ರಾ ಇದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
