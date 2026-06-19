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ಕೆನಡಾ vs ಕತಾರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮ! ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ ​

ಕತಾರ್​ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಕೆನಡಾ ಕತಾರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಘರ್ಷಣೆ
ಕೆನಡಾ ಕತಾರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಘರ್ಷಣೆ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 11:27 AM IST

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತಾರ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6-0 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವ್ಯಾಂಕೋವರ್‌ನ ಬಿಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಕೆನಡಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಮಾರ್ಷ್ ಕತಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೂಲೆನ್ ಲೋಪೆಟೆಗುಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆನಡಾ ಕೋಚ್‌ನ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯು ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕತಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಶುರವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು.

ಕತಾರ್ ಆಟಗಾರ ಅಸಿಮ್ ಮಡಿಬೌ ಕೆನಡಾ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋನ್‌ಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕೋಪವು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಸಿಮ್ ಮಡಿಬೊ ಅವರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ಯಾಕಲ್‌ನಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆನಡಾದ ಆಟಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರೆಫರಿ ಅಸಿಮ್​ ಮಡಿಬೊ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋನ್ ಬದಲಿಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಜಾಕೋಬ್ ಶಾಫೆಲ್‌ಬರ್ಗ್, ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಸಿಮ್ ಮಡಿಬೌ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಕತಾರ್ 10 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು, ಕೆನಡಾ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಪರ ಜೋನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಮೂರು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆನಡಾ 6-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಕೆನಡಾ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

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