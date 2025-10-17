ETV Bharat / sports

ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಔಟ್​!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 12:03 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus ODI Series: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಪರ್ತ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಸರಣಿಗೆ ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತತುತ್ತಾಗಿ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಸ್ಚಾಗ್ನೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್​ನಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಸ್ಚಾಗ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಮರಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆಟಗಾರರ ಗಾಯವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ODI ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು 118* ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ಗಾಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಸ್ಚಾಗ್ನೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಓವನ್, ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್‌ಶಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್. ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿರಾಜ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿರಾಜ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಜುಪೆರೆಲ್ (ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿರಾಜ್, ಜುಪೆರೆಲ್) ಜೈಸ್ವಾಲ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ; ಶೀಘ್ರವೇ 'ಟೆಸ್ಟ್​ ಟ್ವೆಂಟಿ' ಪ್ರಾರಂಭ

Last Updated : October 17, 2025 at 12:56 PM IST

TAGGED:

CAMERON GREEN RULED OUT
IND VS AUS ODI SERIES
AUSTRALIA CRICKET TEAM
CAMERON GREEN INJURY
CAMERON GREEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ ಫುಲ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ’ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ’; ಬಡ ದಂಪತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.