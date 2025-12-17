ನಿನ್ನೆ ಹೀರೋ, ಇವತ್ತು ಜೀರೊ! ₹25.20 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಡಕೌಟ್
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಪಾಲಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 17, 2025 at 3:54 PM IST
ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ₹25.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಕೆಆರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಹೀರೋ, ಇಂದು ಜೀರೊ: 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ₹25 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ₹64.3 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಬರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2024ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ₹24.75 ಕೋಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಶುರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಶೂನ್ಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 47.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 185 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ (82) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೇ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ 44* ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (10), ಜೇಕ್ ವೆದರೋಲ್ಡ್ (18), ಲ್ಯಾಬುಸ್ಚಾಗ್ನೆ (19) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (0) ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಜಾಕ್ಸ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹರಾಜಿನ ಬಳಿಕ, "ಈ ವರ್ಷ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ: ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಮನವು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀದಬಲ್ಲರು. ಗ್ರೀನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2023 ಮತ್ತು 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Cameron Green gone for 2 ball Duck after the Lunch, Archer on fire 🔥 pic.twitter.com/QaixCrhbHp— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) December 17, 2025
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 41.58ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 707 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 153 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನೂ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 41.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
