ETV Bharat / sports

₹25 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್​ ಪಾಲಾದ RCB ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್: ಹಳೆ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಡೀಸ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​
ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆಯೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್‌ಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗ್ರೀನ್​ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ₹24.75 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.

ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು

ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​ (25.20 ಕೋಟಿ): ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ₹25.20 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $2.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ರೂ. 24.75 ಕೋಟಿ): ಐಪಿಎಲ್ 2024ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಿನಿ - ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ₹24.75 ಕೋಟಿ (24.75 ಕೋಟಿ)ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ರೂ. 20.5 ಕೋಟಿ): ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2024ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ₹20.5 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ಐಪಿಎಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು.

ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ (ರೂ. 18.5 ಕೋಟಿ): ಐಪಿಎಲ್ 2023ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ₹18.25 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.

ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (ರೂ. 17.5 ಕೋಟಿ): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಐಪಿಎಲ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2023ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಿನಿ - ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್‌ಗಾಗಿ ₹17.5 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೀನ್​ ಐಪಿಎಲ್​ ದಾಖಲೆ: ಗ್ರೀನ್​ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 29 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 41.58ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 707 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ.​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ: ಸೆಲ್ಪಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ

TAGGED:

CAMERON GREEN IPL PRICE
CAMERON GREEN IPL 2026 TEAM
KKR
IPL 2026 MINI AUCTION
CAMERON GREEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.