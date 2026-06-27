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ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೇಪ್​ವರ್ಡೆ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್​ವರ್ಡೆ ತಂಡ ನಾಕೌಟ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ನಾಕೌಟ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ತಂಡ
ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 1:04 PM IST

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ಕೇಪ್​ವರ್ಡೆ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 530,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಿದ್ದರೂ, 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕೇಪ್​ವರ್ಡೆ, ಸ್ಪೇನ್, ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ H ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಪ್​ವರ್ಡೆ ತನ್ನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, 1958 ರಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್, 1990ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು 1998ರಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ ತಂಡಗಳು 3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ನಾಕೌಟ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಗೋಲ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತಂಡವನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಯಿತು.

ಉರುಗ್ವೆ ಕನಸು ಭಗ್ನ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದೇ ಗುಂಪಿನ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎರಡೂ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. 42ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಉರುಗ್ವೆ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮುಸ್ಲೆರಾ ಪಾಸಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬೇನಾ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಸ್ಪೇನ್​ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಮುಸ್ಲೆರಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವುದ ಕಷ್ಟಕರವೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದ ಮುಸ್ಲೆರಾ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಂಡ ಭಾರೀ ಬೆಲೆತೆತ್ತಿದೆ. ಫಿಫಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 19 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉರುಗ್ವೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿದಾಯ: ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಉರುಗ್ವೆಯ ಆಟಗಾರರು ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರನಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಫೆಡೆರಿಕೊ, ವಿನಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕೆಡವಿದ ನಂತರ ಉರುಗ್ವೆಯ ಆಟಗಾರರು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಪೌಲೊ ಕುಬಾರ್ಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉರುಗ್ವೆಯ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನೊಬಿಯೊಗೆ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯ್ತು ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟು ಮಾಡಿತು.

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