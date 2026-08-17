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BWF ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​: ಭಾರತದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ? ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ

ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಇಂದಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌
ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 1:49 PM IST

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17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2009ರ ನಂತರ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 64 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 64 ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 48 ಜೋಡಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ.

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 1983 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಾಗ ದೇಶ ಮೊದಲ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 2011 ರಿಂದ ಭಾರತ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತವು ಸತತ 11 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಚೀನಾ, ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.

ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು: 2026ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚೀನಾದ ಶಿ ಯುಕಿ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಜಂಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಿಂಧು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರನೇ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?

ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 18ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್​ ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಟಿವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

2026 ರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ

ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ

ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್: ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಂಕಿರೆಡ್ಡಿ/ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಹರನ್ ಹಂಸಕರುಣನ್/ಎಂಆರ್ ಅರ್ಜುನ್

ಮಹಿಳಾ ಜೋಡಿ: ತ್ರೇಸಾ ಜಾಲಿ/ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪುಲ್ಲೇಲ, ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ಸೆಲ್ವಂ/ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಘಿ

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಧ್ರುವ ಕಪಿಲ/ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ರೋಹನ್ ಕಪೂರ್/ರುತ್ವಿಕಾ ಶಿವಾನಿ ಗಡ್ಡೆ

2026ರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 17: ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 18: ಮೊದಲ/ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 19: ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 20: 16ರ ಸುತ್ತು (ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್) - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30

ಆಗಸ್ಟ್ 21: ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30

ಆಗಸ್ಟ್ 22: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30

ಆಗಸ್ಟ್ 23: ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ

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