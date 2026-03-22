ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ನೀವೂ ದಿನಕ್ಕೆ ₹5 ರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದು!! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಐಪಿಎಲ್​ ವೇಳೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 5:32 PM IST

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್​ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಟೂರ್ನಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಐಪಿಎಲ್​ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡದರೇ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬಂಗಾರದ ಕೋಳಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದೇ ಐಪಿಎಲ್​ ಅನ್ನು ಬಂಡವಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ₹10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.

ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿರದೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾಗಿವೆ.

ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು

1. ಜೆರ್ಸಿ ಮಾರಾಟ: ಐಪಿಎಲ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರು ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಐಪಿಎಲ್​ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ, ಒಂದು ಜೆರ್ಸಿ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ₹200 ರಿಂದ 250 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ₹400 ರಿಂದ 500ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್​ ₹150 ರಿಂದ 200 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು ನೀವು 50 ರಿಂದ 60 ಜೆರ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹9 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 100 ಜೆರ್ಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಆದರೇ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

2. ಲೈವ್​ ಮ್ಯಾಚ್​ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್​: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗವಿದ್ದರೇ ಲೈವ್​ ಮ್ಯಾಚ್​ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟೆರಸ್​ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಪೀಕರ್​​ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಡೆಕೊರೆಟ್​ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ 50 ಖುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ದುಂಡು ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್​ ₹100 ರೂ ಫಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇರಲಿ. ಇದರ ಲಾಭ ನೋಡುವುದಾದರೇ 50 ಜನರಿಗೆ ₹100 ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್​ ಇಟ್ಟರೆ ₹5000 ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಲ್​ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್​, ಸ್ನಾಕ್ಸ್​ಗೆ ₹50 ರಿಂದ 80 ರೂ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ₹60 ರೂ ಲಾಭ ಹಿಡಿದರೂ 3000 ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

3. ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕಿಟ್​ಗಳ ಮಾರಾಟ: ಐಪಿಎಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್​ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಟ್​, ಕ್ಯಾಪ್​, ಬೌಲ್​ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ಇರಲಿದ್ದು ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪರದ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

4. ಯೂಟ್ಯೂಬ್​, ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಕಂಟೆಂಟ್​: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ, ಫಿಚ್​ ವರದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವೂ ಐಪಿಎಲ್​ ವೇಳೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.

