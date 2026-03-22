ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ನೀವೂ ದಿನಕ್ಕೆ ₹5 ರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದು!! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 22, 2026 at 5:32 PM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಟೂರ್ನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಐಪಿಎಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡದರೇ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬಂಗಾರದ ಕೋಳಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಬಂಡವಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ₹10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿರದೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾಗಿವೆ.
ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು
1. ಜೆರ್ಸಿ ಮಾರಾಟ: ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರು ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ, ಒಂದು ಜೆರ್ಸಿ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ₹200 ರಿಂದ 250 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ₹400 ರಿಂದ 500ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ₹150 ರಿಂದ 200 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು ನೀವು 50 ರಿಂದ 60 ಜೆರ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹9 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 100 ಜೆರ್ಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಆದರೇ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
2. ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗವಿದ್ದರೇ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟೆರಸ್ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಡೆಕೊರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ 50 ಖುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ದುಂಡು ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ₹100 ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇರಲಿ. ಇದರ ಲಾಭ ನೋಡುವುದಾದರೇ 50 ಜನರಿಗೆ ₹100 ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ₹5000 ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ಗೆ ₹50 ರಿಂದ 80 ರೂ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ₹60 ರೂ ಲಾಭ ಹಿಡಿದರೂ 3000 ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
3. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಟ್, ಕ್ಯಾಪ್, ಬೌಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿದ್ದು ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪರದ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
4. ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕಂಟೆಂಟ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ, ಫಿಚ್ ವರದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವೂ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.
