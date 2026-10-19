ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 2:44 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬುಮ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಬೇಕು ಆದಾಗ್ಯೂ ಗಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಬೌಲರ್. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ - ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ (ODI) ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ".
🚨 RAVI SHASTRI'S VIEWS ON JASPRIT BUMRAH AHEAD OF WC 2027 PREPRATION 🚨 Ravi Shastri said 🗣️, "I don't think he should play all three formats until the World Cup. He should focus primarily on test cricket and feature sporadically in ODIs and T20Is. I'd rather preserve him for the two tests in New Zealand, where he'll be crucial."— Cricket Central (@CricketCentrl) October 19, 2026
"ಬುಮ್ರಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ; ಇದನ್ನು 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್' (WTC) ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ," ಎಂದು ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಪಂದ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಬೇಕು
"ನಾನು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 'ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣತನದಿಂದ ಆಡಬೇಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಜ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡಿ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ರಿಷಬ್ಗೆ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಂಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ," ಎಂದು ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ?
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
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