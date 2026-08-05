WWE ದಂತಕಥೆ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!!
ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ (WWE) ದಂತಕಥೆ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 5, 2026 at 5:13 PM IST
Brock Lesnar Retirement: ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ (WWE) ದಂತಕಥೆ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕುಸ್ತಿ ತಾರೆ ಓಬಾ ಫೆಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದರು.
49 ವರ್ಷದ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್, 10 ಬಾರಿ WWE ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (UFC) ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೊ-ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ (NJPW) ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
THE PAST 🤝 THE PRESENT 🤝 THE FUTURE@BrockLesnar | @Obaofwwe pic.twitter.com/YLmd6tDWg5— WWE (@WWE) August 2, 2026
ಫೆಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಸ್ನರ್ ತಿಳಿ . ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಸಲ್ಮೇನಿಯಾ 42 ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲಾಷ್ನಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷದ ಕುಸ್ತಿಪಟುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಓಬಾ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಅವರನ್ನು "WWE ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕವೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶನಿವಾರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಓಬಾ ಫೆಮಿ ನನ್ನನ್ನು ರೆಸಲ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಣಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು WWE ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮವು ನನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ರಿಂಗ್ಗೆ ತಂದಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಉಳಿದಿದೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೂ ಮುಗಿದಿದೆ," ಎಂದು ಲೆಸ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಳ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದವನು ಆಗ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
" i'm here today to let the world know that i am retired and i wanted to say a big thank you to everybody..— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) August 4, 2026
that was it for me on saturday and i'm very grateful for everything" ~ @BrockLesnar #PMSLive pic.twitter.com/riY8YLZpPO
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಆಡಿದ್ದ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್
WWE ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, 49 ವರ್ಷದ ಲೆಸ್ನರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಲ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಟೆನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ NCAA ಡಿವಿಷನ್ I ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ WWE ಅನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ಲೆಸ್ನರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ (NFL) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.
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