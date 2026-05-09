ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್!: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕ, ಗಿಲ್​ಗೂ ಸ್ಥಾನ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೇಳೆ ಬ್ರಾಡ್​ಕಾಸ್ಟರ್​ ದೋಷದಿಂದ ಪಾಕ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 5:37 PM IST

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ 11 ಆಟಗಾರರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್​ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಎಂದರೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಎಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ.

ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಾರ ದೋಷವು ಆತಿಥೇಯ ಪ್ರಸಾರಕರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಸಾರಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ ಬದಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯ್ತು ಅಲ್ಲದೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯ್ತು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ರೋಲ್​ಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:​ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ನಾಯಕ ನಜ್ಮುಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಶಾಂಟೊ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತಿಥೇಯರು ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 301 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕೇವಲ 129 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

170 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ: ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾದ ಶಾಂಟೊ (101) ಮತ್ತು ಮೊಮಿನುಲ್ ಹಕ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 257 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 170 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂಟೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.

