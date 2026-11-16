ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಆಡಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ!
ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ವಿಲಿಯಂ ರಾಣಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 4:24 PM IST
Britain King Sachin Tendulkar Cricket Match: ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ವಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಕೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಆಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಈ ವೇಳೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಚಾಯ್ ಪರ್ ಚರ್ಚಾ' ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಅವರು ಲಂಡನ್ನ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಿಟಿಷ್ ರಾಜ ರಾಣಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ದಂಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ನಂತರ, ರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು ನವದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಜ: ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2016 ರಂದು, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಎನ್ಜಿಒದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
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