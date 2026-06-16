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ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​: ​ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ನೇಮರ್​ ಡೌಟ್​!!

ಹೈತಿ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಮರ್​ ಜೂನಿಯರ್
ನೇಮರ್​ ಜೂನಿಯರ್ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 4:02 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 4:08 PM IST

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಸಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮರ್ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿನ ಗಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು, ಹೈತಿ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನೇಮರ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೈತಿ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನೇಮರ್​ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನೇಮರ್​ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನೇಮರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದೀಗ ಬಲಗಾಲಿನ ಗಾಯವು ಫಾನ್ಸ್​ಗಳ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ನೇಮರ್​!: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಂಡಕ್ಕಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ನೇಮರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಪರ 128 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ 79 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೀಲೆ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ನೇಮರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ 2014, 2018 ಮತ್ತು 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗವು ನೇಮರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ನೇಮರ್​ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೇಮರ್ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೈತಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

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Last Updated : June 16, 2026 at 4:08 PM IST

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
NEYMAR JR INJURY UPDATE
BRAZIL VS HAITI MATCH
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