ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ; ಇದನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ!!
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 10:22 AM IST
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನೀವು ಎಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು? ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5+ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
RECORD! 9 Wickets!
Brazilian national cricket player Laura Cardoso broke the record for most wickets in an international T20 match.
Furious! pic.twitter.com/7VN8yWbsfA
ಆದರೆ, ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೇ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲಾರಾ ಕಾರ್ಡೋಸೊ ಒಂದೇ ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡೋಸೊ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
13 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ತಂಡ: ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಸೊಥೊ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲೆಸೊಥೊ ತಂಡ ಕೇವಲ 13 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇಡೀ ತಂಡ ಕೇವಲ 6.2 ಓವರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಲೆಸೊಥೊ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎರಡಂಕಿ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ಎಂಟು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲೂ ವಿಫಲರಾದರು.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂 ✨
Brazil’s Laura Cardoso nabs the first nine-wicket haul in Women’s T20Is 👏
More ➡️ https://t.co/IYeBLTRWX2 pic.twitter.com/9J1J70H4Sr
3 ಓವರ್, 4 ರನ್, 9 ವಿಕೆಟ್: ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಕಾರ್ಡೋಸೊ ಮೂರು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಡನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವರು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಉಳಿದ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮೇರಿಯಾನ್ನೆ ಆರ್ಟರ್ ಪಾಲಾಯಿತು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಲೆಸೊಥೊದ 13 ರನ್ಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು ಗಳಿಸಿದ ಏಳನೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೇವಲ ಆರು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
A world record 𝗻𝗶𝗻𝗲-𝘄𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗵𝗮𝘂𝗹 in a T20I 🤯
Laura Cardoso finished with remarkable figures of 3-2-4-9 as Brazil dismissed Lesotho for just 13. She also became the first player ever to take five wickets in five balls in T20 internationals 🔥 pic.twitter.com/QRqWvkd5Zd
ಭೂತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಭೂತಾನ್ನ ಸೋನಮ್ ಯೆಶೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರು ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೋಹ್ಮಾಲಿಯಾ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
Brazil's Laura Cardoso makes history with a nine-wicket haul in a T20I 👏
ಸತತ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆ: 21 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವೇಗಿ ಲಾರಾ ಕಾರ್ಡೋಸೊ ಲೆಸೊಥೊ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡೋಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಕೇವಲ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
