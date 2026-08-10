ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತ ಕುಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರ; ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾದಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ!!
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಾಗ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 5:32 PM IST
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೆಸ್ಸಿ ಮರನ್ಹಾವೊ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅತಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೋರ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
29 ವರ್ಷದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಮರನ್ಹಾವೊ, ಕೊರಿಟಿಬಾ ಪರ ಮತ್ತು ಚಾಪೆಕೋಯೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ 41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತೆಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳತ್ತ ಓಡ ತೊಡಗಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಹಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
An astonishing scene in Brazil as goalscorer Jacy accidentally jumped into the tunnel – only for VAR to then ruled the goal out 🤯pic.twitter.com/yGxOrXe6Hb— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 9, 2026
ಆದರೆ ಅವರು ಹಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಕರ್ ಕೋಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೂಡಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕುಣಿಗೆ ಇಳಿದು ಅವರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರ ಬಂದ ಮರನ್ಹಾವೊಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು VAR ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಜೆಸ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಕುಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಕಾಲು ತಿರುಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ನಾನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕುರಿಟಿಬಾದ ಕೌಟೊ ಪೆರೇರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮರೂನಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೋಯಲ್ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾರಿ ಇದೇ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೋಯಲ್ ಅವರ ಗೋಲು ಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
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