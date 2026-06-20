24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್; ಹೈಟಿ ಔಟ್!!
ಐದು ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ದ 3-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 11:53 AM IST
ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಹೈಟಿ ತಂಡವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೈಟಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡ ಅವರು 23 ಮತ್ತು 36ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೂಟ್ನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಂದಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ತಂಡವು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 1974ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹೈಟಿ ತಂಡವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಾಕೌಟ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಈಗ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ಹೈಟಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
Brazil at the #FIFAWorldCup 🇧🇷🤩 pic.twitter.com/jxVsCA5O7m— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
ಗೋಲು ಹೈಲೈಟ್ಸ್: 23ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಗೋಲು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಕುನ್ಹಾ ರಿಬೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೋಲಾಯ್ತು. 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಕುನ್ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಕುನ್ಹಾ ಎಡಗಾಲಿನ ಪ್ರಬಲ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 2-0 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಅರ್ಧಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಪೆಚ್ಟಾ ಅವರ ಫ್ಲಿಕ್ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗಟ್ಟಿದರು.
Vinicius Jr. goal in Brazil vs Haiti FIFA World Cup game pic.twitter.com/D0P5FyhLNh— Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) June 20, 2026
24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್!!
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2002ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 41ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ, 116 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 241 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜರ್ಮನಿಯ 239 ಗೋಲುಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
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