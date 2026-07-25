ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ!!
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : July 25, 2026 at 5:07 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಿಕ್ ನೀಡುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು, ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಂಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
🚨 BRAZIL IS COMING TO INDIA 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) July 25, 2026
- Brazil is likely to play a friendly match in Kolkata on October 2026. [ESPN Brazil]
A Great news for football lovers. 🇮🇳 pic.twitter.com/GDD9dbHLMt
ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ (ಸಿಬಿಎಫ್) ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಟೌನ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಫ್ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಸಹ ದಂಗಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವು ಇದೀಗ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಸಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ 'ಸೂಪರ್ ಫಿಫಾ ವಿಂಡೋ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ 2027ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ನೇಮರ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಬೆನಿಯಾಟೋಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಫಿಫಾ ಗಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೇ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಲಿದೆ.
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