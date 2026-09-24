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ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರೂಟ್​; 14 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್​
ಬಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್​ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 10:42 AM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತಮ್ಮ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಮೋರ್ಗನ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಿಲ್ಲಿಯ ಸಹೋದರ ಜೋ ರೂಟ್​ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

14 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು

ಬಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕೌಂಟಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಗ್ಲಾಮೋರ್ಗನ್‌ನ ಎರಡನೇ XI ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ 14 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ 34 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಂತದ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ".

"ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ನನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು."

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ಶೈರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, 2017ರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ಶೈರ್‌ಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಇವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮೋರ್ಗನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೀಗಿತ್ತು

ಬಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 83 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 32.08ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,107 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 17 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಲಿ 60 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಿ 1,665 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರ 50 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 111.81 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 634 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

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