126 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 306 ರನ್!; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಹಾರದ ಅಂಡರ್ -19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್
ಬಿಹಾರದ ಅಂಡರ್ 19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ 126 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 306 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 19, 2026 at 3:52 PM IST
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರ ಇದೀಗ ಬಿಹಾರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ನ ಬ್ಯಾಟರ ಅಕ್ಷರಾ ಗುಪ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರಾ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 126 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 306 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 18) ಭಾಗಲ್ಪುರದ ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರ ಗುಪ್ತಾ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. A ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ನಂತರ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟ ಸೆಂಚುರಿ ಬಳಿಕವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ 126 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 55 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 306 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 233 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಕ್ಷರಾ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 242.86 ಆಗಿತ್ತು.
🏏In the Women's Under-19 One-Day Trophy in Bhagalpur, 19-year-old Akshara Gupta scripts history with an unbeaten 306 off just 126 balls, smashing 55 boundaries and eight sixes.— All India Radio News (@airnewsalerts) June 19, 2026
🏏The knock is one of the biggest innings in the history of women's domestic cricket and is second… pic.twitter.com/JJQxrXE30d
ಅಕ್ಷರಾ ಅವರ ತ್ರಿಶತಕದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಲೋನಿ ಕುಮಾರಿ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 57ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ಎ' ತಂಡ ನಿಗದಿತ 40 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 450 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ 'ಸಿ' ತಂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ 329 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು: ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಇಡೀ ತಂಡವು 21.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 121 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎ ತಂಡವು 329 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷಿಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಯಕೊಂಡಿತು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಷರಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಷರಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರ ಅಂಡರ್-15 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 60 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.
ಬಿಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಅಕ್ಷರಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಬಿಸಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಬಿಹಾರದ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಿಸಿಎ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಕ್ಷರ ಅವರಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸುವುದಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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