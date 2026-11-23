ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಒಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 11:41 AM IST
IND vs NZ 1st Test: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಿಚೆಲ್-ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಯಾಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 368 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 720 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ 352 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟವನ್ನು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 119 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಇನ್ನು 233 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 239 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮಿಚೆಲ್ 49 ರನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
ಐದನೇ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಕಾನ್ವೇ 165 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ರವೀಂದ್ರ 129 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ಕಿವೀಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 176 ರನ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಲಂಡೆಲ್ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು 63 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 258 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ!
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಡ್ರಾ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು (ಪಿಸಿಟಿ) 51.52% ರಿಂದ 50.00%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (66.67%) ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (69.23%) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
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