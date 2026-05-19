ETV Bharat / sports

ಅಚ್ಚರಿ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) 16ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು.

ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​
ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BBL 2026: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತಾದರೇ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೀಗ್‌ನ 16ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಲೀಗ್​ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ನಂಬಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಐದು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ಟಿಎನ್‌ಸಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (BCCI) ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ BCCI ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಫೈನಲ್​ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನ (ಬಿಬಿಎಲ್ 2026-27) 16ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನೇಮಾರ್: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ

TAGGED:

CRICKET
BIG BASH LEAGUE IN INDIA
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್
BIG BASH LEAGUE 2026 SCHEDULE
BIG BASH LEAGUE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.