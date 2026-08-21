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ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್​ ತಡೆದು ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ವೀರನಾರಿ ಬಿಚು ದೇವಿ!!

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ (Getty Images File pic)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 7:22 AM IST

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ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಪಂದ್ಯದ 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 'ವಿಡಿಯೋ ವಿಮರ್ಶೆ' ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗೋಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ರೆಫರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ರೆಫರಿಗಳು, ಚೆಂಡು ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಕೈಗೆ ತಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗೋಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದವು.

ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 11 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 0-0 ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 6-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಡ್ರಾ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಆಪದ್ಬಾಂದವಳಾದ​ ಬಿಚು ದೇವಿ: ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿಷವೊಂದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೈದಾನದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಡೆ ಜಯದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎನ್ನುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಗೋಲ್​ ಕೀಪರ್​ ಬಿಚು ದೇವಿ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಚಿರತೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಪದ್ಬಾಂದವಳಾದ ಬಿಚು ದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

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